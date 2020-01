Column: neoliberalisme schiet zijn doel geheel voorbij

De crisis van 2009 maakte geen einde aan het neoliberalisme. Ⓒ EPA

De kranten stonden deze week vol met nabeschouwingen over de jaren tien en voorbeschouwingen over de jaren twintig. We gingen immers een nieuw decennium in. Of toch niet? De twintigste eeuw eindigde op 31 december 2000 en het huidige decennium loopt dus pas op 31 december 2020 af. Maar zo denken mensen nu eenmaal niet.