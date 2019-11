Takeaway: niet te veel betalen voor Just Eat

Takeaway is momenteel in een overnamestrijd verwikkeld met techinvesteerder Prosus. Die diende maandag zijn vijandige overnamebod in. De 710 pence per aandeel is volgens aandeelhouders van Just Eat te laag. Maar ook het bod van Takeaway in aandelen, dat wordt gewaardeerd op 626 pence per aandeel, heeft niet de volledige goedkeuring. Geen van beide partijen heeft gezegd dat het zijn bod zal verhogen.

Takeaway blijft naar eigen zeggen gedisciplineerd in zijn benadering. Wat in het voordeel van Takeaway kan spelen is dat sommige aandeelhouders van het maaltijdbestelbedrijf ook stukken Just Eat bezitten. Prosus blijft er bij dat Takeaway de mate van investeringen onderschat die nodig zijn in de snel veranderende sector.