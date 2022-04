ASML: ’gaspedaal dieper intrappen’

„We zullen het gaspedaal dieper moeten intrappen”, zegt cfo Roger Dassen in een toelichting, gezien de grote vraag van de markt naar de chipmachines. Het bedrijf is daarom in gesprek met zijn honderden toeleveranciers om te zien of het mogelijk is om in 2025 de productie op te voeren naar 90 stuks van zijn euv-machines, waarop de meest geavanceerde chips worden gemaakt en 600 duv-apparaten, die goed zijn voor de wat grofstoffelijkere halfgeleiders. In plannen die ASML september vorig jaar ontvouwde lag het doel voor 2025 nog op 375 duv- en 70 euv-machines, ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2021. Dit jaar verwacht ASMl 55 euv-apparaten te leveren.

Over het afgelopen kwartaal presteerde ASML binnen de raming die het bij de jaarcijfers in januari had aangekondigd, met een omzet die op €3,5 miljard zoals voorzien fors lager lag dan de €5 miljard in de laatste drie maanden van vorig jaar en de €4,4 miljard van een jaar geleden. De daling had te maken met een andere manier van werken die er voor zorgt dat het iets langer duurt voordat een geleverd apparaat in de boeken komt te staan als omzet. De werkelijke productie was gestegen. Tegelijkertijd haalde ASML voor €7 miljard aan nieuwe orders binnen en houdt het vast aan eerder afgegeven groeiraming van 20% voor het hele jaar.

Nieuwe strategie-update

De brutomarge van ASML kwamen zoals voorspeld uit op 49%, al heeft het bedrijf te maken met een stijging van zijn kosten vanwege duurder personeel en componenten, maar ook door hogere kosten van transport dat last heeft van de sluiting van het luchtruim de Oekraïne.

Of de nieuwe doelstellingen werkelijk haalbaar zijn, zei Dassen nog niet met zekerheid te kunnen zeggen. Het bedrijf wil dit najaar met definitieve plannen komen.