Maaltijden als Dank voor de Goede Zorg

De provincie Noord-Brabant is een van de meest getroffen gebieden wat het coronavirus betreft. Hartverscheurende taferelen spelen zich eraf. Een aantal Brabantse ondernemers kon het niet langer aanzien en wilde in actie komen. Zij wilden niet langer langs de zijlijn staan maar een bijdrage leveren aan de grote inzet van de gezondheidswerkers of in ieder geval hun zware last verlichten.

De initiatiefnemers van de Stichting Dank voor de Goede Zorg zijn bestuursvoorzitter Rick van Geffen van Movement Real Estate, bestuursvoorzitter Marc van Deursen van Prijsvrij Vakanties, advocaat Carel Henderson van LXA, The Law Firm, Gemma Schneemann van Commerce, Innovation en Data en eigenaar-sterrenchef Edwin Kats van restaurant Noble (*) in Den Bosch en Noble Kitchen (*) op golfbaan Bernardus in Cromvoirt.

„We leveren sterrenmaaltijden voor onze sterren. We verzorgen dagelijks 1000 gratis maaltijden voor zorgmedewerkers op meerdere locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Zorggroep Elde in Brabant. Behalve in Den Bosch leveren we ook in Boxtel, Sint-Michielsgestel en Esch”, zegt de sterrenchef. Behalve vrijwilligers van de sterrenrestaurants van Kats zijn ook zzp’ers tegen betaling aangetrokken, „omdat zij op deze manier toch een bron van inkomsten hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

De maaltijden worden behalve door Kats ook bereid door John Kocken van De Heer Kocken (*) in Vught en chef-kok/eigenaar Roel Immens van Roels, Zoetelief en Côte in Den Bosch. Zij verlenen allen belangeloos hun medewerking. „We hebben genoeg geld via sponsoren om dit project twee weken vol te houden. Maar we roepen mensen op een kleine bijdrage te leveren. Iedereen die graag een steentje bij wil dragen, kan 7,50 euro doneren voor een maaltijd. Dat kan via de website www.dankvoordezorg.nl met een eenvoudige doneerknop.” Sponsoren zijn onder meer drukkerij ADC Nederland, groothandel Sligro en ict-bedrijf Detron van George Banken.

Volgens Kats draaien medewerkers in de zorg extra diensten en hebben ze nauwelijks tijd om te slapen, laat staan om boodschappen te doen en een maaltijd te bereiden voor zichzelf of hun gezin. „Reden om samen een manier te vinden om het zorgpersoneel te ondersteunen op de been te blijven en ons respect te tonen. Vergeet niet dat dubbele diensten van 13 tot 14 uur normaal zijn. Dat vraagt nogal wat. Daarom hebben we in recordtijd Stichting Dank voor de Goede Zorg opgericht, in nauwe samenwerking met de Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.”

Het initiatief slaat zo goed aan dat ook elders in het land belangstelling is dit project na te bootsen. Edwin Kats: „Eindhoven, Breda en Den Haag willen het ook opzetten. Het zou mooi zijn als dat zou lukken. Zelfs mijn 12-jarige zoontje Kite vroeg of hij 7,50 euro van zijn zakgeld kon doneren voor een maaltijd. Geweldig toch?”