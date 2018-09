'Het wordt voor kleine brokers niet makkelijker’

Nederlands grootste beleggersbank hoopte zich vorig jaar nog te onttrekken aan de prijzenslag, maar zag zich in september gedwongen hierin mee te gaan. Hoewel zijn tarieven nog altijd wat hoger liggen dan die van de prijsvechters, benadrukt Beentjes dat er geen plannen zijn om deze verder te verlagen. „We leveren een goed en breder product en een betere dienstverlening dan veel concurrenten en dat kost wat. Bovendien lijkt het erop dat de rek in de markttarieven eruit is.” Dat prijsvechter MijnBroker eind vorig jaar failliet ging, kwam voor Beentjes niet als een grote verrassing. „Er zijn nogal wat kleine partijen die met lage prijzen in de markt opereren. Dat is een zeer moeilijk businessmodel, zeker als de handelsvolumes relatief laag zijn.”

Beentjes constateert wel dat de volumes de laatste tijd zijn verbeterd als gevolg van de opmars van de aandelenkoersen. „Er is meer animo om te beleggen. Dat zie je zowel terug in het aantal transacties als in de gemiddelde omvang van de transacties.” Toch wordt het volgens hem voor de prijsvechters zeker niet gemakkelijker. „Door de financiële crisis is de aandacht voor het bankwezen toegenomen. De regelgeving wordt steeds strenger. Dit jaagt brokers op extra kosten.”

