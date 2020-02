Werkzoekende stuit op minder begrip dan vroeger

Cheyenne volgt catwalktraining voor een goede eerste indruk bij sollicitatiegesprekken. Ⓒ Foto Amaury Miller

Amsterdam - Werkzoekend, nu? Er is minder begrip voor mensen die geen baan hebben dan een jaar of vijf geleden. Dat merkt Tom Roos, organisator van de Inspiratiedagen van het UWV goed. „Terwijl: er zijn wel vacatures, maar die passen niet altijd bij de mensen die nu werk zoeken. Het doel van deze dagen is om mensen toch met elkaar in contact te brengen.”