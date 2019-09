Duizenden werkenden gedupeerd door faillissement

Vooral personeel in de bedrijfstakken handel en industrie is geraakt door faillissementen. In de handel gingen 203 bedrijven failliet waardoor 1,4 duizend personen zonder werk kwamen te zitten. In de industrie gingen minder bedrijven failliet, slechts 67, maar die waren wel groter in omvang, waardoor ruim duizend werkenden erbij betrokken waren.

In de bouwnijverheid daarentegen was de gemiddelde omvang van de gefailleerde bedrijven relatief klein. Het faillissement van 115 bouwbedrijven, raakte slechts 255 werkzame personen.

Uit de cijfers blijkt verder dat bedrijven op steeds jongere leeftijd failliet gaan. In 2015 bestonden ze bij een faillissement gemiddeld elf jaar. In het tweede kwartaal was de gemiddelde leeftijd acht jaar en tien maanden.