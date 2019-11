AEX naar hoogste slot sinds 2001

De AEX sloot 0,8% hoger op 585,6 punten, na rond kwart voor vier een top van 587,1 punten te hebben neergezet. De AMX steeg 1% naar 883,4 punten.

De DAX in Duitsland, de CAC 40 in Frankrijk en de FTSE 100 in Londen wonnen 1% tot 1,4%.

De Amerikaanse beursgraadmeters stonden bij sluiting rond 0,5% hoger en vestigden daarmee nieuwe records.

Beursexperts schrijven het enthousiasme op de beurzen vooral toe aan het naar de achtergrond verdwijnen van de grote risico’s. „Het vertrek van het VK uit de Europese Unie is op de lange baan geschoven, maar een harde Brexit komt er waarschijnlijk niet. Bovendien lijkt een handelsdeal tussen de VS en China aanstaande. Trump heeft bovendien laten weten dat de VS geen hogere importtarieven voor de Europese autosector gaat doorvoeren”, meldt analist Jan Wirken van ABN Amro.

Directeur Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer vult aan: „Er lijkt geen harde Brexit te komen. De aanstaande verkiezingen in het VK bezorgen premier Johnson waarschijnlijk een duidelijker mandaat. We zien ook steeds meer toenadering tussen de VS en China.”

Wirken wijst ook op de per saldo meevallende bedrijfscijfers en de enorme hoeveelheid cash die aan de zijlijn staat. „Nu de risico’s zijn afgenomen stroomt dit naar de aandelenmarkten.”

Bender klampt zich daarnaast vast aan de geruststellende woorden vanuit de Amerikaanse centrale bank van vorige week. „De Fed ziet de economie niet de afgrond in gaan, mede vanwege de aanhoudend goede consumentenbestedingen. Ze zal de rente daarom voorlopig niet verder verlagen. Ook een renteverhoging, welke dreiging de markten een jaar geleden deed inzakken, komt er volgens de Fed echter niet.”

Wirken sluit een verdere opmars van de aandelenmarkten zeker niet uit. „Het momentum is goed. Wel is de voorspelbaarheid slecht. Een tweet van Trump kan de beurzen zo weer in de min zetten.” Bender toont zich nog iets positiever. „De laatste beursmaanden van het jaar zijn traditioneel goed. De beurzen zijn dit jaar weliswaar stevig gestegen, maar ten opzichte van de standen van begin 2018 zijn de winsten niet groot. De onvoorspelbaarheid van Trump en de politieke onzekerheid in het algemeen zie ik als de grootste risico’s.”

Staal en financials gewild

ArcelorMittal eindigde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 3,9% aan kop, door het positieve nieuws op het handelsfront. Zwaargewicht ASML steeg met 2,6%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €1,05.

Shell won 1,9%, waarschijnlijk geholpen door het bericht dat Saudi Aramco binnenkort een beursnotering krijgt.

Financials stuwden de index eveneens. Aegon en ABN Amro wonnen 2,1% respectievelijk 1,9%.

Vopak zakte 3,7%. De kwartaalcijfers van het tankopslagbedrijf bleven achter bij de gemiddelde analistenverwachting.

De top van het belaagde maaltijdenbedrijf Just Eat meldde het overnamebod van Takeaway.com (-2,6%) te ondersteunen. Takeaway zette zijn bod maandag door.

Metalenleverancier AMG blonk bij de middelgrote fondsen met een plus van 8,3% uit.

PostNL (-4,5%) meldde naast een beperkte prijsverhoging voor postzegels verzwakte resultaten.

Smallcap B&S verloor 6%. Het groothandelsbedrijf meldde over zijn eerste negen maanden meer omzet, bij een lagere marge vanwege de handelsoorlog.

Diervoerbedrijf ForFarmers (+2,5%) bevestigde zijn aandeleninkoopprogramma.

Vivoryon Therapeut steeg op de lokale markt 6,6%, na een koopadvies van NIBC. Het voormalige Probiodrug werkt aan een geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer.

Detacheerder DPA klom 2,6%, na de publicatie van zijn jaarcijfers.

Veon sloot 1,4% lager. Het telecomconcern meldde betere bedrijfsresultaten bij minder omzet.

