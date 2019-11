Zwaargewichten tillen AEX richting record

De AEX stond om kwart voor drie 0,9% hoger op 586,1 punten, fractioneel onder de op 25 juli bereikte top van 586,3 punten. De AMX koerste 0,7% hoger op 880,5 punten.

De DAX in Duitsland, de CAC 40 in Frankrijk en de FTSE 100 in Londen wonnen 1,1% tot 1,4%.

De indexfutures wezen op een 1% hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

De hogere invoertarieven die de Verenigde Staten wilden instellen op auto's uit Europa en Japan, worden mogelijk niet doorgevoerd, stelt de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross. Hij voert overleg met zijn Chinese ambtgenoot. Tevens liet Ross weten dat Amerikaanse bedrijven zo snel mogelijk licenties moeten krijgen om weer aan het Chinese Huawei te kunnen leveren.

Dat biedt steun aan de aandelenhandel, overziet IG op het Damrak. De broker tempert te veel optimisme: China eist wel dat de geplande Amerikaanse tariefsverhogingen in december worden geannuleerd. „Als hier door de VS niets mee wordt gedaan kan de deal nog steeds omvallen”, aldus de broker.

De euro koerste een fractie lager tegen de dollar bij $1,1165. Vanavond volgt de eerste speech van ECB-voorzitter Lagarde, opvolger van Mario Draghi.

Staal en financials gewild

ArcelorMittal ging bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 3,7% aan kop, door het positieve nieuws op het handelsfront. Zwaargewicht ASML steeg met 2,3%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €1,05.

Shell won 2,1%, waarschijnlijk geholpen door het bericht dat Saudi Aramco binnenkort een beursnotering krijgt.

Financials stuwden de index eveneens. Aegon, ING en ABN Amro wonnen rond 2%.

Vopak zakte 2,9%. De kwartaalcijfers van het tankopslagbedrijf bleven achter bij de gemiddelde analistenverwachting.

De top van het belaagde maaltijdenbedrijf Just Eat meldde het overnamebod van Takeaway.com (-1,2%) te ondersteunen. Takeaway zette zijn bod maandag door.

Metalenleverancier AMG blonk bij de middelgrote fondsen met een plus van 6,8% uit.

PostNL (-7,2%) meldde naast een beperkte prijsverhoging voor postzegels verzwakte resultaten.

Smallcap B&S verloor 5,6%. Het groothandelsbedrijf meldde over zijn eerste negen maanden meer omzet, bij een lagere marge vanwege de handelsoorlog.

Diervoerbedrijf ForFarmers (+3,4%) bevestigde zijn aandeleninkoopprogramma.

Vivoryon Therapeut steeg op de lokale markt 9%, na een koopadvies van NIBC. Het voormalige Probiodrug werkt aan een geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer.

Detacheerder DPA klom 2,6%, na de publicatie van zijn jaarcijfers.

Veon zakte 1,5%. Het telecomconcern meldde betere bedrijfsresultaten bij minder omzet.

Wil je adviezen om beleggingen in Nederlands vastgoed? Meld je dan hier aan voor het DFT webinar dat donderdagavond plaatvindt.

Meer financieel nieuws direct in je mail? Meld je hier aan!