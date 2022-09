Zzp’ers gebukt onder inflatie en wanbetaling

TILBURG (ANP) - Meer dan de helft van de zzp’ers in Nederland maakt zich momenteel zorgen over de impact van de inflatie op hun huidige inkomsten en die op lange termijn. Dat meldt verzekeraar Interpolis in de maandelijkse BedrijvenMonitor. Ten opzichte van februari dit jaar kampt volgens de verzekeraar ook een groeiende groep zelfstandigen zonder personeel met wanbetalingen van opdrachtgevers.