Premium Het beste van De Telegraaf

Consument nog nooit zo somber: ’Daling uitgaven lijkt begonnen’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Tot nu toe was de consument niet bang geld uit te geven. Ⓒ ANP/HH

Consumenten waren nog nooit zo somber over de economie en hun eigen koopkracht. Is er al iets te merken van dit pessimisme? „We zien een zwakkere consument in de meubelwinkels en in de elektronicawinkels”, zegt het economisch bureau van ING. Nog altijd rekenen banken op een lichte recessie. Toch groeide economie in het tweede kwartaal ongekend hard. „Paradoxaal.”