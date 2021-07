Ⓒ De Telegraaf

Cindy Huijgen - Terwijl techgiganten in China hard worden aangepakt door de Chinese markttoezichthouder, blijft e-commercebedrijf JD.com stappen in de toekomst zetten. De nieuwste aanwinst: zelfrijdende autootjes die in verschillende Chinese steden boodschappen bezorgen.