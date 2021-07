Echte probleem ligt niet bij makelaars maar bij die andere ongeliefde groep: politici

Op de financiële redactie ontvingen we enige tijd geleden een boze mail van een oud en vermaard makelaarskantoor. De makelaars eisten dat we een foto van hun te huur-bord weghaalden bij een artikel op de website. De foto diende als illustratie bij een artikel over drie huurbemiddelaars die beboet waren door de consumentenwaakhond ACM. De drie werden in het artikel met naam vermeld en daar zat de keurige makelaar niet tussen. Toch was de ergernis groot. ,,We hebben serieuze imagoschade opgelopen door deze handeling”, mailde het kantoor.