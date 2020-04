Wall Street op winst door duurdere olie

De Dow Jones-index stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 21.034 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 2488 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 7387 punten.

President Trump had eerder al geroepen dat hij wil bemiddelen in de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Rusland en Saudi-Arabië en dat hij snel op een wapenstilstand tussen die landen rekent. Dat de Russen en de Saudi’s bereid zouden zijn de productie te verlagen zorgde voor een sprong van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 20,6 procent meer waard op 24.47 dollar, Brentolie steeg 19,9 procent tot 29,70 dollar.

Rusland sprak de woorden van Trump overigens tegen. Volgens het Kremlin hebben de Russische president Vladimir Poetin en de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman elkaar nog niet gesproken.

ExxonMobil en Chevron

In het kielzog van de olieprijzen gingen grote olieconcerns als Exxon Mobil (plus 5,6 procent) en Chevron (plus 8,9 procent) mee omhoog. Ook oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger stonden met winsten tot bijna 13 procent bij de winnaars.

De Trump-tweet verbloemde eerdere verontrustende berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt en de gevolgen van de coronacrisis. Een recordaantal van ruim 6,6 miljoen Amerikanen vroeg de afgelopen week een eerste WW-uitkering aan. Dat was veel meer dan economen hadden verwacht en een verdubbeling van de 3,3 miljoen uitkeringsaanvragen van een week geleden, toen er ook al sprake was van een explosieve stijging.

Boeing

Boeing verloor 5,1 procent. De vliegtuigbouwer heeft personeelsleden een vrijwillige vertrekregeling aangeboden om zo op kosten te besparen. Vliegtuigbouwers hebben met een sterk krimpende markt te maken vanwege de coronapandemie, die de luchtvaartsector zwaar treft.