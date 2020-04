Wall Street opent vlak na record ww-aanvragen

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 0,1% lager. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,03%. De breed samengestelde S&P 500-index steeg juist 0,1%.

Het aantal eerste uitkeringsaanvragen in de VS sprong vorige week omhoog tot ruim 6,6 miljoen, een record. Dat was veel meer dan economen hadden verwacht. In de week daarvoor was al sprake van een explosieve toename naar meer dan 3,3 miljoen aanvragen. Door de coronacrisis sluiten veel bedrijven de deuren en wordt personeel op straat gezet. Het aantal ontslagen in het bedrijfsleven neemt zeer sterk toe. Vrijdag komt het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid over maart.

Chevron en Exxon Mobil

De oliemarkt kan ook op belangstelling rekenen, door de sterk stijgende olieprijzen. President Donald Trump heeft gezegd dat hij wil bemiddelen in de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Rusland en Saudi-Arabië en dat hij snel op een wapenstilstand tussen die landen rekent. Daarnaast kondigde Rusland aan de productie niet te gaan verhogen en China zou van plan zijn op grote schaal olie te gaan kopen voor zijn strategische reserves nu de prijzen zo laag liggen. In de Dow Jones-index profiteerden de oliegiganten Chevron (+3,9%) en Exxon Mobil (+3,5%) van het duurdere ’zwarte goud’.

Altria

Er is eveneens aandacht voor tabaksfabrikant Altria (-3,8%). Kartelwaakhond FTC heeft een rechtszaak aangespannen tegen Altria en de maker van e-sigaretten Juul. Volgens de FTC overtreden de twee bedrijven met hun samenwerkingsdeal de mededingingsregels door concurrenten te benadelen. Altria, bekend van Marlboro, nam eind 2018 voor 12,8 miljard dollar een belang van 35 procent in vapebedrijf Juul. Inmiddels zijn al miljarden afgeschreven op de waarde van dat belang.

Stanley Black & Decker

De producent van gereedschap Stanley Black & Decker (+2,3%) trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in en gaat extra in de kosten snijden vanwege de crisis. Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance kwam met meevallende resultaten, maar zei wel dat er meer onzekerheid is door de virusuitbraak. Het aandeel viel 5,3%.

Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing (-1,5%) kwam met een vrijwillige vertrekregeling voor personeel. Het bedrijf wil zo zonder gedwongen ontslagen zijn personeelsbestand inkrimpen. Boeing staat zwaar onder druk door de malaise in de luchtvaartsector door de coronacrisis.