Consument geeft meer uit aan diensten: toename bezoek kapper en evenementen

De totale consumptie van huishoudens lag in mei 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Aan diensten zoals verzekeringen, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant, evenementen of kapper gaven consumenten 5,3 procent meer uit dan in mei 2022. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.

Voeding

Aan voedingsmiddelen, dranken en tabak werd ruim 5 procent minder uitgegeven. Ook werd 4,5 procent minder besteed aan duurzame goederen. Verder hebben consumenten in mei 0,3 procent meer overige goederen, zoals energie, motorbrandstoffen en persoonlijke verzorging, gekocht. Ze hebben vooral meer getankt.

Het CBS merkt daarnaast op dat de omstandigheden voor de consumptie in juni ongunstiger waren dan in mei. Dat kwam doordat de jaar-op-jaar daling van de prijzen van bestaande koopwoningen groter was en de stijging van de werkzame beroepsbevolking kleiner was dan in de voorgaande maand. Ook waren industriële ondernemers minder positief over de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte.