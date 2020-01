„Daar geef ik u gelijk in, dat hebben we toen verkeerd gezien.” Het is de eerlijke reactie van Hans Borstlap als Nieuwsuur stelt dat Borstlaps generatie verantwoordelijk is voor de huidige tweedeling op de arbeidsmarkt tussen werknemers met een vaste baan en flexwerkers en zzp’ers zonder sociale zekerheid en pensioenopbouw. Diezelfde tweedeling wil de oud-topambtenaar nu bestrijden met plannen hij vorige week presenteerde.