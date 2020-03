Ⓒ ANP

Airbnb is geen hotelexploitant en hoeft zich dus niet aan de regels te houden waar hoteliers wel aan moeten voldoen. Dat is het oordeel van de hoogste Europese rechter. In de media is daarom de conclusie getrokken dat het voor steden als Amsterdam lastig wordt om naleving van regels af te dwingen die overlast door Airbnb-verhuur moeten voorkomen.