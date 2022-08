Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe baas Philips gaat minder verdienen

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De nieuwe ceo van Philips Roy Jakobs zal na zijn benoeming in oktober een ruim een ton minder basissalaris ontvangen dan zijn voorganger Frans van Houten, die in oktober vervroegd opstapt. Dat blijkt uit de stukken die het bedrijf heeft gepubliceerd in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering waarin over de voorgenomen benoeming wordt gestemd.