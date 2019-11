Museumkaart razend populair. Ⓒ FOTO RONALD BAKKER

Amsterdam - Stichting Museumkaart heeft ook in hoger beroep geen gelijk gekregen in haar weigering om de kaartgegevens van één bepaalde persoon te laten zien aan de Belastingdienst. Vorig jaar verloor de stichting al in kortgeding. Het hof bekrachtigde die uitspraak dinsdag.