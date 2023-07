Tesla-directeuren schikken voor $735 miljoen in zaak om te hoge vergoedingen

NEW YORK (ANP/RTR) - Directeuren van de Amerikaanse autofabrikant Tesla betalen 735 miljoen dollar (656 miljoen euro) terug aan het bedrijf om een rechtszaak over te hoge vergoedingen te schikken, staat in ingediende stukken bij de rechtbank in Delaware.

Elon Musk, hier op een rechtbanktekening, is een van de Tesla-bestuurders die de rechtszaak schikt. Ⓒ ANP/HH