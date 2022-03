Premium Het beste van De Telegraaf

Porceleyne Fles wil flink meer bezoekers trekken met Delfts blauw

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

In het museum van Porceleyne Fles is te zien hoe Delfts blauw wordt beschilderd. Ⓒ ANP/HH

Delft - Porceleyne Fles zet vol in op zijn museum in Delft. Het beursgenoteerde bedrijf verwacht op termijn 200.000 bezoekers per jaar te trekken die komen kijken hoe Delfts blauw wordt gemaakt. In het pre-coronajaar 2019 verwelkomde de onderneming 140.000 gasten.