Ajax gaat samenwerken met club uit de Emiraten

"Dit is een volgende stap voor Ajax. We zijn verheugd om ons wereldwijde voetbalnetwerk uit te breiden met Sharjah FC, een club die op het gebied van het opleiden van talent hetzelfde voor ogen heeft. Ons doel is om samen een sterke jeugdopleiding neer te zetten en de talenten daar naar een hoger niveau te tillen", aldus Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax.

"Dit is een belangrijke stap voor onze club. We zijn erg blij om deze overeenkomst aan te gaan met de beste jeugdacademie ter wereld", zei Mohsim Musabah, voorzitter van de club uit de Emiraten. "We kijken uit naar de samenwerking om onze voetbalacademie in Sharjah FC verder vorm te geven door de beste trainingsmethoden en nieuwste wereldwijde technieken te implementeren om een unieke generatie voetbalspelers op te leiden."

Sharjah FC werd vorig seizoen landskampioen. De club komt daardoor uit in de Aziatische Champions League. Sharjah is een stad met een half miljoen inwoners, zo'n tien kilometer ten noorden van Dubai.

Ajax heeft ook samenwerkingsovereenkomsten in onder meer China (Guangzhou R&F FC), Japan (Sagan Tosu) en Australië (Sydney FC).