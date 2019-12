’Hudson’s Bay mogelijk voor meer geld van beurs’

De groep rond Baker had eerder dit jaar een bod op tafel gelegd van 1,9 miljard Canadese dollar, omgerekend zo'n 1,3 miljard euro. Later kwam investeerder Catalyst met een tegenbod van 2 miljard Canadese dollar. De partij rond Baker weet zich al verzekerd van ongeveer 57 procent van de aandelen, maar de keten echt van de beurs halen zou vereisen dat Baker zijn bod min of meer gelijktrekt met dat van Catalyst. Bloomberg stelt dat Baker hierover momenteel in gesprek is met diverse kleinere partijen, waaronder Catalyst.

Eerder gingen er nog geruchten dat Baker zou overwegen om zijn bod in te trekken. Beleggers reageerden dan ook enthousiast op het nieuwste bericht. Op de Canadese beurs steeg het aandeel Hudson's Bay dinsdag tussentijds tot bijna een kwart in waarde.

Hudson's Bay zit al langer in zwaar weer. Het bedrijf stootte het grootste deel van zijn Europese activiteiten al af en besloot uit Nederland te vertrekken. De Canadese warenhuisketen wilde enkele jaren geleden de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap innemen, maar dat mislukte. De winkels van Hudson's Bay kampten hier met lage bezoekersaantallen.

Vrijwel alle Nederlandse filialen zijn inmiddels gesloten. Klanten kunnen alleen nog terecht bij de winkel in de Amsterdamse Kalverpassage en die in winkelcentrum De Barones in Breda. Deze mogen van het gerechtshof in Amsterdam nog niet dicht gaan, omdat de verhuurder van het vastgoed en winkeliers rond de panden er groot belang bij hebben dat de warenhuizen voorlopig openblijven. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met de twee vestigingen. Aan Hudson's Bay Nederland is eind november uitstel van betaling verleend.