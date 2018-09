‘Lagere opening Wall Street’

De aandelenbeurzen in New York openen woensdag waarschijnlijk lager. De stemming wordt gedrukt door een verlaging van de wereldwijde groeiverwachting door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook waarschuwde de OESO dat een afbouw van de stimuleringsprogramma’s de stabiliteit op de obligatiemarkten in gevaar kan brengen.