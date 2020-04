Bitcoin stapt over zware horde heen tot boven $7000

De cryptomunt ging op platform Coindesk even na 14.00 uur (Nederlandse tijd) 5% vooruit tot $7012, waarmee de zware weerstand rond $6900 opwaarts werd doorbroken.

Technisch cha analisten houden er rekening dat er de digitale munt de opmars kan gaan voortzetten. Zij wijzer er op dat er einde is gekomen aan de grote verkoopgolf in de voorbije maand

Net als bij aandelenmarkten ging de cryptomunt in maart zwaar gebukt onder de zorgen over de impact van het coronavirus. In februari zat de bitcoin nog stevig in de lift en werd een voorlopige jaartop van boven de $10.000 aangetikt.