Kachel uit? Arm gezin in tochtig huis ziet 40% hogere ziekenhuiskosten

„Bij deze kinderen en jongeren tot achttien jaar zien we gemiddeld een kwart meer medicijnkosten en 40 procent meer ziekenhuiskosten dan leeftijdgenoten in vergelijkbare woningen waar het inkomen niet laag is”, zegt Peter Mulder van onderzoeksinstituut TNO na breed onderzoek.

Staat de kachel uit, dan zijn die kosten 17 procent hoger dan bij leeftijdsgenoten waar de verwarming wel aan staat, stelde hij vast. „We vermoeden dat een deel van die extra zorgkosten te maken heeft met de slechte invloed van tocht en vocht op gezondheid.”

Mulders team onderzocht ook CBS-cijfers van ruim 7 miljoen huishoudens voor hun energie-uitgaven. „Een deel van de lagere inkomens in een slecht geïsoleerde woning is door de energiecrisis stevig geraakt. De prijscompensatie van het kabinet dempt hun lasten wel.”

Hoeveel huishoudens met potentiële energieproblemen zijn er in jouw gemeente? Bekijk het hieronder:

’Armoede verdiept’

Volgens TNO is het aantal huishoudens waar energiearmoede bestaat tussen 2020 en 2022 met 20 procent toegenomen. In 2020 ging het om 512.000 huishoudens die in de problemen zitten, nu zijn dat er ongeveer 600.000 volgens onderzoekers van TNO. Dat is 7,4 procent van alle huishoudens, 90.000 meer dan twee jaar terug ondanks de compensatie van het prijsplafond.

„Maar zonder deze compensatie van de overheid waren er ongeveer een miljoen huishoudens geweest die in energiearmoede waren beland”, zegt hij over zo’n 12,5 procent van alle huishoudens.

Van de groep ’energiearme’ huishoudens met lage inkomens woont bijna 70 procent in tochtige, slecht geïsoleerde woningen, met de laagste energielabels (F en G). „Energiearmoede concentreert zich en verdiept zich bij deze huishoudens”, concludeert TNO-onderzoeker Mulder.

Rond 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben een woning die niet goed is geïsoleerd, maar die ze niet zelf energiezuiniger kunnen maken. Driekwart van de bewoners zijn huurders, die voor isolatie afhankelijk zijn van de verhuurder. De rest zijn huiseigenaren die er financieel niet slagen in om met dubbel glas, muur- en vloerisolatie en andere besparingen de energielasten te drukken.

Compensatie

De energiecrisis en de Russische inval in Oekraïne joeg afgelopen jaar de gas- en stroomtarieven nog verder omhoog. De politiek eiste compensatie voor de laagste inkomens. Maar al snel bleek dat ook veel mensen met middeninkomens de geëxplodeerde gas- en stroomrekening nauwelijks kunnen betalen.

Het kabinet steunt sinds dit jaar met een prijsplafond voor energie, compensatie voor de hogere gas- en stroomprijzen tot een bepaald maximum. Schattingen voor de benodigde kabinetssteun varieerden van 23,5 tot 40 miljard euro. Door de inmiddels gezakte gasprijs is het kabinet volgens het Centraal Planbureau 4,7 miljard kwijt. Dat geld wordt door energiebedrijven doorgezet naar consumenten om de rekening te drukken. „In 2022 zijn zo’n 400.000 huishoudens dankzij die compensatie behoed voor energiearmoede”, stelt TNO. Maar de explosie van de energieprijs was zo sterk dat de energielasten voor veel mensen toch stegen.

„De energiearmoede neemt vooral toe onder gezinnen, in de grootste steden en op het platteland”, aldus onderzoeksleider Mulder.

Hoge inflatie

Het budgetinstituut Nibud waarschuwt dat huishoudens door de hoge energienota bij de forse inflatie een opeenstapeling van extra kosten krijgen. De inflatie steeg afgelopen maanden fors, prijzen gaan gemiddeld over het jaar met 10 procent omhoog. De helft daarvan komt van hogere energiekosten.

„De signalen zijn dat de kabinetssteun veel mensen absoluut heeft geholpen, maar dat een aantal, en ook nieuwe groepen, het financieel meer dan een jaar geleden erg moeilijk hebben”, aldus Nadja Jungmann, bijzonder hoogleraar schuldenproblematiek (Universiteit van Amsterdam). „Ik hoor van ziekenhuizen dat ze meer mensen met onderkoelingsverschijnselen binnen krijgen, omdat de thermostaat heel laag is gezet. Dat is uitermate zorgelijk.”