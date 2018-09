Ex-minister: Laatste kans voor Japan

Takenaka heeft genoeg reden om pessimistisch te zijn over de Japanse economie, die uit een periode van twintig jaar deflatie en stagnatie lijkt op te krabbelen. Na bijna vijf jaar als minister van onder meer economie en begrotingsbeleid te hebben geprobeerd hervormingen door een onwillig parlement te loodsen, nam hij in 2005 teleurgesteld afscheid van de politiek.

Privatisering

Zijn grootste project, de opsplitsing en privatisering van de Japanse PTT (naast postbedrijf op dat moment de grootste bank in de wereld) leek aanvankelijk succesvol, maar werd in 2007 toch weer in de ijskast gezet. Japan Post werd wel in vier delen opgesplitst, maar is nog altijd volledig in handen van de overheid.

