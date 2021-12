FNV naar rechter om dwangsom voor Uber

„Wij zijn met Uber in gesprek gegaan, maar keer op keer zoeken ze uitvluchten en vertragen ze de boel”, aldus FNV-bestuurder Amrit Sewgobind. „Daar zijn we klaar mee en hopelijk is de rechter dat ook.”

De rechter bepaalde in september dat Uber zijn chauffeurs moet behandelen als werknemers en niet als zelfstandigen. Tijdens de rechtszaak in september vroeg FNV ook al om een dwangsom, maar die ging daar toen niet in mee. Wel was het vonnis ’uitvoerbaar bij voorraad’, wat inhoudt dat Uber meteen aan de uitspraak moest voldoen. Door de uitspraak zouden de 4000 chauffeurs die in Nederland rijden dus automatisch in dienst moeten zijn en moet het bedrijf ze betalen en behandelen volgens de cao Taxivervoer.

Gesproken

FNV zegt na die uitspraak meerdere malen met Uber gesproken te hebben, maar zonder resultaat. Vorige week zou Uber volgens de vakbond met een voorstel komen voor de uitvoering van het vonnis. „Toen kwamen ze weer met allerlei smoezen dat ze nog niet alles uit hadden kunnen zoeken”, zegt Sewgobind. Nu heeft de bond dus besloten naar de rechter te stappen.

Teleurgesteld

Uber-directeur Maurits Schönfeld zei eerder teleurgesteld te zijn in de uitspraak. „Omdat we weten dat het overgrote deel van de chauffeurs graag zelfstandig wil blijven. Chauffeurs willen geen afstand doen van de vrijheid om te kiezen of, waar en wanneer en met wie ze werken. In het belang van chauffeurs gaan we daarom in beroep tegen de uitspraak van de rechter, terwijl we blijven werken aan het verbeteren van platformwerk in Nederland.”

Stichting

In november richtte een groep zelfstandige chauffeurs een eigen stichting op omdat ze naar eigen zeggen niet als werknemer behandeld willen worden. NRC onthulde deze week dat de chauffeurs bij de oprichting van de stichting geholpen zijn door Uber. Zou zouden onder andere de notariskosten en inzet van een lobbyist zijn betaald door het taxibedrijf.