Spaanse producent elektrische voertuigen snelt naar Damrak: ’QEV doet goed mee met grotere spelers’

Amsterdam - De Spaanse producent van elektrische voertuigen QEV gaat hoogstwaarschijnlijk deze week via de spac Spear naar de Amsterdamse beurs. Hoewel de ervaringen van beleggers met dergelijke lege beurshulzen tot dusverre niet goed zijn, zijn beide partijen vol vertrouwen. „QEV is een gevestigde naam in de markt, met een concreet groeipotentieel die op kosten heel goed kan concurreren met grotere spelers.”

QEV verwacht eind dit jaar minstens duizend voertuigen te hebben verkocht, waaronder bestelwagens. Ⓒ eigen foto