Beleggers vluchten in goud

De aartsvijand van goud, de Amerikaanse dollar, zakte afgelopen dagen in waarde en maakte de weg vrij voor een opmars van het edelmetaal met nog eens 0,6%. De prijs nadert een driemaands hoogtepunt na een bestendige opmars.

Op de Comex-beurs staat goud dat in augustus wordt geleverd op de hoogste stand sinds 20 februari bij $1346 per troy ounce (31,1 gram). Alleen in januari ging goud langer in prijs omhoog, elf dagen op rij toen.

De handelsspanningen tussen de VS en China zijn de belangrijkste oorzaak voor de behoefte aan veilige havens zoals goud.

Georgette Boele, edelmetalen- en valutaspecialist bij ABN Amro Ⓒ ABN Amro

Maar aanvankelijk profiteerden de goudprijzen nauwelijks, omdat ook de Amerikaanse dollar veerkrachtig was, aldus goudspecialist en econoom Georgette Boele van ABN Amro Economisch Bureau.

Aan het einde van vorige week is dit echter veranderd. De handelsoorlog escaleert. Rendementen nemen af in de VS en het Amerikaanse stelsel van centrale banken houdt de rente laag. De kans dat centrale banken ingrijpen is gering, gezien de problemen voor de wereldwijde groei.

Er zit meer in het vat voor goud, aldus ABN Amro. Analist Boele voorziet dat de goudprijs stijgt naar $1400 per troy ounce.

