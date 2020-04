Column: de enige route voor Italië is het noodfonds

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelt zich kritisch op richting Italië. Ⓒ ANP

Rob Jetten wordt op zijn wenken bediend. In het Kamerdebat riep de D66-fractieleider woensdag op tot Europese solidariteit: „Nu de doodskisten door de straten worden gereden, moeten we onze vrienden helpen.” En prompt kwam premier Mark Rutte met zijn antwoord: Nederland is bereid geld te schenken voor een coronafonds voor medische kosten.