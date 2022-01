Terugroepactie om brandgevaar ook bij Mercedes-bezitters in ons land

Toch moeten eigenaren wachten omdat de onderdelen die nodig zijn om het probleem op te lossen nog niet beschikbaar zijn. Ook in Nederland krijgen autobezitters binnenkort een brief over de terugroepactie, meldt een woordvoerster van het automerk.

Het Duitse autoconcern Daimler, eigenaar van Mercedes-Benz, bevestigde het nieuws na berichtgeving door Duitse media. Het brandgevaar wordt veroorzaakt door een mogelijke lekkage in de koelvloeistofpomp die componenten zou kunnen opwarmen. Bepaalde voertuigen van de modellen GLE/GLS, C-Class, E-Class, S-Class, GLC, CLS en G-Class met dieselmotoren lopen kans op een dergelijke lekkage.

Volgens de Duitse tabloid Bild en zakenkrant Handelsblatt treft de terugroepactie wereldwijd 800.000 auto’s van Mercedes-Benz, maar het automerk kan die cijfers niet bevestigen. In een brief die Bild heeft ingezien stond dat „het risico op brand niet kon worden uitgesloten.”

Daimler bevestigde dat de brief authentiek was. Ook liet het concern weten dat de terugroepactie al in november was aangekondigd. Het bedrijf adviseert de eigenaren van de voertuigen waarop de terugroepactie betrekking heeft om onmiddellijk contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz-servicepartner.

De vervanging van het betreffende onderdeel zal naar verwachting vanaf midden tot eind januari van start gaan, afhankelijk van de beschikbaarheid van het onderdeel. „In de tussentijd moet het getroffen voertuig op een bijzonder voorzichtige manier worden bestuurd en moet het gebruik tot het absolute minimum worden beperkt”, waarschuwde Daimler in de brief.

Het is nog niet duidelijk hoeveel auto’s in Nederland terug moeten naar de garage. Ook hier duurt het waarschijnlijk tot half januari voordat de noodzakelijke reparaties kunnen beginnen. De Nederlandse brief die de Mercedes-Benz-rijders ontvangen wordt nog opgesteld. „In de brief wordt de reden van de terugroepactie toegelicht en zal de klant worden gevraagd om even geduld te oefenen omdat de benodigde hard- en software voor het uitvoeren van de actie nog niet beschikbaar zijn”, laat de zegsvrouw voor Mercedes-Benz in de Benelux weten.