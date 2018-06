‘Amsterdamse beurs opent hoger’

,,De AEX begint rond 1 punt hoger. De weg van de minste weerstand is verder naar boven en bij gebrek aan sturing worden de winsten van gisteren uitgebouwd. De Amerikaanse openingsindicatoren staan hoger na een herstel op de Japanse beurs. Men hoopt op stabilisatie in Japan. De vrees dat de Japanse rente gaat stijgen voor het economisch herstel zich aandient zorgde in de afgelopen dagen voor een flinke correctie in Tokio”, aldus handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer.

Speciaalchemiebedrijf DSM zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Bank of America Merrill Lynch schroefden het advies op naar kopen.

KPN

Telefónica Deutschland is niet van plan op korte termijn een fusie aan te gaan met E-Plus, de Duitse mobiele dochter van KPN. Dat heeft de topman van Telefónica Deutschland, René Schuster, gezegd in een interview met de zakenkrant Handelsblatt. Volgens Schuster weet Telefónica Deutschland op eigen kracht marktaandeel te winnen en is daarom een fusie met E-Plus niet nodig.

Verfproducent AkzoNobel gaat de Europese verfproductie grotendeels verhuizen naar vijf of zes megafabrieken in Europa. Waarschijnlijk komt geen van deze fabrieken in Nederland te staan, hoewel AkzoNobel een Nederlands bedrijf is. Dat schrijft Het Financieele Dagblad woensdag op de voorpagina.

Azië

De belangrijke aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten dinsdag winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent hoger. Na een lagere opening en een wisselvallige ochtendsessie wist de Japanse beurs de weg omhoog te vinden dankzij een verzwakking van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

In Amsterdam sloot de AEX-index maandag na een zeer kalme handelsdag met winst. Ook in Frankfurt en Parijs gingen de koersen omhoog. De handel was dun, mede omdat de markten in Londen en New York vanwege feestdagen gesloten bleven.

Euro

De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5 procent hoger op 366,56 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 539,75 punten. De DAX-index in Frankfurt kreeg er 0,9 procent bij, terwijl de hoofdgraadmeter in Parijs een winst boekte van 1 procent.

De euro was dinsdag voor aanvang van de aandelenhandel 1,2923 dollar waard, tegen 1,2935 dollar bij sluiting van de Europese beurzen op maandag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 93,68 dollar per vat. Brentolie stabiliseerde op 102,56 dollar.