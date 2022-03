Premium Het beste van De Telegraaf

Drempel voor gesprek over geldzorg blijft hoog Schuld vormt groot gevaar op het werk

Amsterdam - Een werknemer met schulden is niet alleen een persoonlijk probleem. Ook voor de werkgever kan dit in de papieren lopen. Steeds meer werkgevers willen daarom hun werknemers ondersteunen wanneer die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Maar hoe pak je zoiets aan?