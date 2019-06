Column: een dinertje van $75 miljard

Tijdens de G20 bijeenkomst in Osaka schuiven Trump en Xi aan voor wat mogelijk het duurste diner ooit wordt. Tussen de gangen door moet er een oplossing worden gevonden voor het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Importheffing

Trump dreigt namelijk om bij het uitblijven van een akkoord, een importheffing van 25% in te voeren op de $300 miljard aan goederen waarover nu nog geen belasting wordt betaald. Bij het etentje staat dus $75 miljard op het spel. De werkelijke belangen zijn zelfs veel groter, aangezien een Chinese tegenzet in dit scenario onvermijdelijk is.

De vooruitzichten zijn gunstig. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin vertelde begin deze week dat de voorbesprekingen goed verkopen en een akkoord al voor 90% rond is. Het blijft natuurlijk afwachten of beide partijen elkaar ook daadwerkelijk vinden.

Terugkrabbelen

Eerder dit jaar leken de besprekingen ook vlot te verlopen, totdat Trump in mei onverwacht een nieuw pakket importheffingen doorvoerde. Volgens hem krabbelde China op te veel punten terug op de gemaakte afspraken. Het land laat nu echter geen kans liggen om de goede wil te tonen. China plaatste bijvoorbeeld woensdag nog voor $4,5 miljard aan renminbi-obligaties om die munt te ondersteunen. Dat is een duidelijk signaal dat China de eigen valuta niet als wapen wil gebruiken in het conflict.

In economisch opzicht komt het beide partijen goed uit om de handelsstrijdbijl te begraven. De laatste tijd worden er wat haarscheurtjes zichtbaar in de Amerikaanse economische groei. In mei daalden de orders voor duurzame goederen zoals vliegtuigen en auto’s voor de derde keer in vier maanden: -1,3%. En de 75.000 nieuwe banen in die maand waren nog niet de helft van waar economen op rekenden. Dat het Chinese groeitempo nog enigszins op peil blijft, is volledig te danken aan een enorm pakket stimuleringsmaatregelingen.

Veilige havens

Op de valutamarkt hebben echter de opkomende landen nog het meest te winnen bij een handelsakkoord. Deze landengroep is hard getroffen door de afvlakkende wereldhandel. Bovendien hebben beleggers met het oog op de groeiende risico’s hun positie in valuta’s van opkomende landen ingeruild voor veilige havens, zoals de dollar.

De kans dat er over een paar dagen een compleet akkoord ligt, is overigens vrij klein. Trump wil eerst bewijs zien dat China de afspraken nu wel goed nakomt. Het meest waarschijnlijke scenario is dan ook dat de invoerheffing van tafel gaat en de onderhandelingen een vervolg krijgen. Ook in dat geval halen financiële markten – en valuta’s van opkomende markten in het bijzonder – straks opgelucht adem.

Joost Derks is valutaexpert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.