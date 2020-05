Shell en Eneco willen windmolenpark bij Egmond aan Zee

Onder meer dat park, ’Hollandse Kust Noord’, zal de windenergie leveren voor een grote waterstofcentrale in de Rotterdamse haven, op de Tweede Maasvlakte, stellen de bedrijven donderdag.

In hun joint-venture CrossWind nemen Shell en Eneco deel aan de aanbesteding van dit windmolenpark. Beide bedrijven zeggen donderdag daartoe garanties te hebben afgegeven voor de investeringen in de bouw en de exploitatie van het park Hollandse Kust Noord.

Op 19 kilometer afstand uit de kust een windmolenpark. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks

Als het plan doorgaat, wordt de waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte gebouwd op een terrein van het Havenbedrijf Rotterdam. Daar zal met de elektrolyse-techniek groene waterstof worden geproduceerd: water wordt door de ’groene’ elektriciteit gesplitst in waterstof en zuurstof.

De waterstoffabriek zal een vermogen krijgen van rond de 200 megawatt. Een investeringsbesluit is er echter nog niet, stellen beide partijen, daarvoor is de vergunning als voorwaarde nodig.

Vrachtwagens op groene stroom

Shell zegt de productie in 2023 te beginnen als het groen licht krijgt. Die productie moet per dag zo’n 50.000 tot 60.000 kilo waterstof opleveren. De waterstof, aldus de bedrijven, wordt in het begin gebruikt in de Shell-raffinaderij in Pernis om de productie van fossiele brandstoffen gedeeltelijk te ’verduurzamen’.

De claim is dat dit minimaal 200.000 ton CO2 per jaar aan besparing oplevert. En elke dag zouden dan 2300 vrachtwagens op groene waterstof kunnen rijden dankzij deze productie.