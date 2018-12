Het is de eerste melding in ICT van Langendoen die in de archieven van de AFM terug te vinden is. Langendoen heeft verder een kapitaalbelang en stemrecht van 5,56 procent in Batenburg Techniek en een kapitaalbelang en stemrecht van 4,81 procent in Accell Group.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik