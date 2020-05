Bestuur Farmers Defence Force explodeert

De ruzie binnen Farmers Defence Force gaat over het meedoen aan het Landbouw Collectief, een verzameling van belangenclubs binnen de agrarische sector. Van den Oever verwijt andere leden van het Collectief dat ze de samenwerking willen opblazen, maar volgens Van Maanen is dat „een onafgesproken waanzinnige actie”. Hij wil dat Van den Oever „naar huis wordt gestuurd”.

Geblokkeerd

Inmiddels is Van Maanen geblokkeerd in de Facebook-groep van Farmers Defence Force, en zijn de berichten verwijderd. Van den Oever zegt tegen vakblad Nieuwe Oogst dat Van Maanen nog altijd bestuurslid is, en dat hij woensdag „een beetje boos was”. Volgens het AD is Van Maanen wel uit het bestuur vertrokken, maar tegenover die krant wil hij geen commentaar geven.

Danielle Hekman is in elk geval weg bij de activistische belangenclub. Zij staat achter Van Maanen, blijkt uit een gelekt Whatsapp-bericht. „Ik vind Jeroen een topper en hij kan als geen ander de gesprekken voeren met Rutte. Ik sta achter zijn standpunt: het Landbouw Collectief is heilig. Daar moet je een vuist maken tegen de idioterie van dit kabinet.”

Verzoeningsgesprek

Ook Van den Oever zegt op de website van Farmers Defence Force dat hij verder wil met het Collectief, en dat negen van de dertien leden van die samenwerking ook tevreden zijn met hoe het gaat. De voorzitter wil een verzoeningsgesprek met de vertrokken bestuurders van Farmers Defence Force, meldt hij op de website van het AD.