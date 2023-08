Rijkste man in Spanje betaalt ruim $200 miljoen voor luxe torenflat in VS

Ortega was uiteindelijk $232 miljoen kwijt om het gebouw op West Madison in handen te krijgen, zo meldt Bloomberg. De luxe torenflat telt 45 verdiepingen en is goed voor bijna 500 appartementen.

Naast de nieuwste aankoop in Chicago heeft Ortega ook nog andere Amerikaans vastgoed in zijn bezit. Zo staat het hoofdkantoor van Meta in Seattle eveneens op zijn naam. Daarnaast timmert hij in New York aan de weg met de toplocatie Houghwout Building.

Ortega heeft eveneens zijn vizier gericht op ons land met zijn activiteiten. Eerder dit jaar legde hij €105 miljoen neer voor de aankoop van logistiek vastgoed in Venlo.

Verder is de Spaanse miljardair nog actief met aandelen. Zo heeft hij belangen in energie- en telecombedrijven. In zijn thuisland is Ortega in Redela Corporacion gestapt.

Inditex Groep

Zijn rijkdom heeft hij vooral te danken aan het meerderheidsbelang in Inditex Groep, moeder van het betaalbare modemerk Zara. Volgens Forbes bedraagt het vermogen van Ortega in totaal $77 miljard. In oktober 2015 mocht hij zich zelfs even de rijkste man ter wereld noemen.

De techmiljardairs hebben Ortega al lang van de troon gestoten. Elon Musk, grootaandeelhouder bij Tesla, staat riant bovenaan in de rijkenlijst met met een vermogen van ruim $200 miljard.

In 1975 begon Ortega zijn eerste kledingwinkel onder de naam Zara. Het luxe merk bouwde hij in de jaren daarna uit tot een enorme populaire keten van modezaken.