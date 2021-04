Groninger tabaksfabriek gaat eind 2022 stoppen, 180 banen weg

De directie van BAT International Holding bevestigde de voornemens donderdagmiddag en zal dan ook een nadere toelichting geven in de fabriek nabij de Groningse binnenstad. Vanaf eind 2022 zal de productie volledig naar Hongarije en Duitsland gaan.

„Het definitieve besluit tot sluiting is in lijn met het voorgenomen besluit zoals aangekondigd in november vorig jaar, en volgt op een intensief en constructief overleg met de Ondernemingsraad dat vorige week werd afgerond”, aldus BAT in een verklaring. De start van de langverwachte ’overheveling’ start vanaf april 2022. Volgens Niemeyer ligt er een akkoord met de bonden.