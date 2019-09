AEX houdt vizier gericht op 560 punten

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,3% hoger op 559,80 punten. De Midkap-index ging fractioneel vooruit naar 811,98 punten.

Elders in Europa won de beurs in Parijs 0,2%. Frankfurt dikte 0,1% aan. Londen profiteerde van de mijnbouwers en het zwakkere pond en pluste 0,9%.

Wall Street houdt vandaag de deuren dicht vanwege de viering van Labor Day. De beurs in Japan moest licht terrein prijsgeven met een verlies van 0,4%. De beurzen op het Chinese vasteland kregen een steun in de rug na een beter dan verwacht cijfer over de bedrijvigheid in het Aziatische land die naar het hoogste niveau in vijf maanden steeg, terwijl een verdere daling was voorzien.

In de ochtend kwam inkoopmanagersindex over de maand augustus uit de eurozone naar buiten. Zoals verwacht is de bedrijvigheid iets minder gekrompen dan een maand eerder.

Verder bleven de ogen van beleggers gericht op het voortslepende handelsconflict tussen China en Amerika. Afgelopen zondag zijn nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen waaronder schoenen, kleding en andere consumentenproducten ingegaan. Peking sloeg gelijk terug met heffingen op Amerikaanse goederen en verklaarde nog meer vastberaden te zijn in het steeds verder escalerende handelsconflict met Washington.

Deze week zal het Amerikaanse banenrapport ook in de belangstelling staan. Het wel en wee op de arbeidsmarkt in de VS speelt een belangrijke rol voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid

Randstad aan kop

In de grotendeels groengekleurde AEX boekte Randstad een plus van 1,6% na een positief analistenrapport van Credit Suisse over de uitzender. Voor IMCD de grote verliezer in de voorbije maand hadden beleggers 0,9% meer over. Ahold Delhaize voegde zich ook bij de koplopers met een 1,1% hogere koers.

Unilever koerste 0,6% hoger. Goldman Sachs heeft het levensmiddelenconcern op de kooplijst gezet met een koersdoel van €62. De koers van DSM liep 0,6% op.

Aan de andere kant bleven de bankaandelen achter. ABN Amro moest 0,3% afstaan. ING gleed 0,1% weg. ASML zag de winst omslaan naar een min van 0,5%.

Bij de middelgrote fondsen nam bodemonderzoeker Fugro het voortouw met een winst van 2,4% geholpen door de opwaarts bijgestelde vooruitichten door de Franse partner CGG. Aperam kreeg er 1,6% bij met dank aan de verder aantrekkende nikkelprijzen.

Wereldhave leverde 0,3% in. Het vastgoedfonds heeft geen informatie gehad over een mogelijke opzegging van het huurcontract voor de winkel van Hudson's Bay in Tilburg.

Op de lokale markt stal Ease2Pay de show met een koerssprong van 25% nadat NIBC een koopaanbeveling op het fonds plakte.

