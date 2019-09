Belegger heeft trek in aandelen

De AEX stond om tien voor één 0,6% hoger op 561,8 punten. De AMX daalde fractioneel naar 811,4 punten.

De overige Europese beurzen zetten de mooie herstelbeweging van vorige week eveneens voort. Frankfurt dikte 0,4% aan. Londen pluste 1,4%.

Wall Street houdt vandaag de deuren dicht vanwege de viering van Labor Day.

Beleggers trokken zich op aan de meevallende Chinese inkoopmanagersindex die zaterdag gepubliceerd werd. Deze steeg naar het hoogste niveau in vijf maanden, terwijl een verdere daling was voorzien. „Bovendien bleek dat de private sector in China goed draait”, meldt vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa).

Dat China het handelsconflict eind vorige week niet heeft laten escaleren, geeft volgens Van de Groep ook steun aan de handel. „De hoop dat Trump in reactie hierop de per 1 september geplande tariefsverhoging op Chinese goederen van tafel zou halen, is echter niet uitgekomen.”

Afgezien van nieuwe ontwikkelingen rond het handelsconflict kijkt de vermogensbeheerder vooral uit naar de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank volgende week donderdag. Volgens hem is het geen uitgemaakte zaak dat topman Mario Draghi een stevig stimuleringspakket zal presenteren. „Vanuit Duitsland en Nederland wordt sterk betwijfeld of de voordelen hiervan wel opwegen tegen de nadelen. De vraag is ook of met de aankondiging van een beleidswijziging niet beter gewacht kan worden gewacht totdat Draghi is opgevolgd door Christine Lagarde.”

Randstad aan kop

In de AEX stond Randstad met een plus van 1,9% bovenaan, na een positief analistenrapport van Credit Suisse over de uitzender.

Unilever koerste 1,2% hoger. Goldman Sachs heeft het levensmiddelenconcern op de kooplijst gezet met een koersdoel van €62.

Staalgigant ArcelorMittal bleef met een verlies van 0,9% achter.

Bij de middelgrote fondsen blonk Basic-Fit met een plus van 2,2% uit.

Bodemonderzoeker Fugro steeg 2,4% geholpen door de opwaarts bijgestelde vooruitzichten door de Franse partner CGG.

Wereldhave pakte er 0,3% bij. Het vastgoedfonds heeft geen informatie gehad over een mogelijke opzegging van het huurcontract voor de winkel van Hudson's Bay in Tilburg.

Op de lokale markt stal Ease2Pay de show met een koerssprong van 22% nadat NIBC een koopaanbeveling op het fonds plakte.

Meer financieel nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!