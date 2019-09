Beurs: Analisten zijn AEX goedgezind

De AEX sloot 0,2% hoger op 559,7 punten. De AMX bleef achter met een min van 0,3% op 809,7 punten.

De meeste overige Europese hoofdgraadmeters wonnen ook terrein. De Duitse DAX en Franse CAC 40 klommen 0,2%. De Britse FTSE 100 pakte er 1,2% bij.

Portfoliomanager Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund schrijft de winsten vooral toe aan een positief analistenrapport van JP Morgan. „Als een dergelijke grote partij adviseert Amerikaanse aandelen te kopen, heeft dat effect. Mogelijk helpt de hoger dan verwachte inkoopmanagersindex uit China eveneens. Ik hecht zelf weinig waarde aan dit cijfer, dat volgens mij niet erg betrouwbaar is. De slechte cijfers over de Europese industrie zeggen mij veel meer.”

Hoewel China er eind vorige week voor zorgde dat het handelsconflict met de VS niet escaleerde, toont Platte zich gezien ook de nieuwe Amerikaanse heffingen per 1 september niet erg hoopvol. „Dat China nu een klacht indient bij de Wereldhandelsorganisatie, laat nog eens zien dat het onrustig blijft op dit front.”

Platte toont zich voor de komende maanden negatief over aandelen. „We praten met bestuursvoorzitters en divisiedirecteuren van diverse bedrijven en krijgen weinig bemoedigende signalen. Dat geldt zeker ook voor de halfgeleidersector, waar de productie wordt teruggeschroefd en uitzendkrachten eruit gaan. Ik verwacht geen steun van een mogelijk nieuw nieuw stimuleringspakket door de Europese Centrale Bank. Ondernemers zien ondanks de zeer lage rentes weinig investeringskansen. Bedrijven kopen liever eigen aandelen in.”

Analistenrapporten

In de AEX eindigde informatieleverancier Relx met een plus van 1,7% bovenaan, gesteund door een positief rapport van Bank of America Merrill Lynch.

Uitzender Randstad won 1,6%, geholpen door een adviesverhoging naar ’kopen’ door Credit Suisse.

Speciaalchemiebedrijf DSM sloot 1,4% hoger.

Levensmiddelenconcern Unilever won 0,9%, na door Goldman Sachs op de kooplijst te zijn gezet met een koersdoel van €62.

Staalgigant ArcelorMittal bleef met een verlies van 1,6% achter. Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan leverde verzekeraar ASR eveneens 1,6% in.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Aperam met een plus van 2,2% bovenin. De nikkelprijs is tot het hoogste niveau in vijf jaar gestegen.

Wereldhave pakte er 0,6% bij. Het vastgoedfonds heeft geen informatie gehad over een mogelijke opzegging van het huurcontract voor de winkel van Hudson's Bay in Tilburg.

Bodemonderzoeker Fugro steeg 0,2% geholpen door de opwaarts bijgestelde vooruitzichten door de Franse partner CGG.

Metalenleverancier AMG verloor 2,5%.

Op de lokale markt stal Ease2pay de show met een koerssprong van 25%, nadat NIBC een koopaanbeveling op de aanbieder van parkeer- en tankapps plakte.

