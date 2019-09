Opsteker China brengt AEX bij start dicht naar 560

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,3% hoger op 559,92 punten. De Midkap-index ging 0,5% vooruit naar 816,19 punten.

Elders in Europa klom de beurs in Parijs 0,2%. Frankfurt dikte 0,1% aan.

Wall Street houdt vandaag de deuren dicht vanwege de viering van Labor Day. De beurs in Japan moest licht terrein prijsgeven met een verlies van 0,4%. De beurzen op het Chinese vasteland kregen een steun in de rug na een beter dan verwacht cijfer over de bedrijvigheid in het Aziatische land die naar het hoogste niveau in vijf maanden steeg, terwijl een verdere daling was voorzien.

Verder bleven de ogen van beleggers gericht op het voortslepende handelsconflict tussen China en Amerika. Afgelopen zondag zijn nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen waaronder schoenen, kleding en andere consumentenproducten ingegaan. Peking sloeg gelijk terug met heffingen op Amerikaanse goederen en verklaarde nog meer vastberaden te zijn in het steeds verder escalerende handelsconflict met Washington.

Deze week zal het Amerikaanse banenrapport ook in de belangstelling staan. Het wel en wee op de arbeidsmarkt in de VS speelt een belangrijke rol voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid

In de grotendeels groengekleurde AEX had Randstad de koppositie in handen met een plus van 2,1% na een positief analistenrapport van Credit Suisse. Voor IMCD hadden beleggers 0,9% meer over.

Unilever koerste 0,4% hoger. Goldman Sachs heeft het levensmiddelenconcern op de kooplijst gezet met een koersdoel van €62. ASML kon 0,6% bijschrijven.

ArcelorMittal werd 0,6% meer waard. Het staalconcern kreeg hulp van de verbeterde economische gang van zaken in China.

Aan de andere kant moest ABN Amro 0,3% afstaan. ING gleed 0,2% weg.

Bij de middelgrote fondsen nam Fugro het voortouw met een winst van 2,3% geholpen door de opwaarts bijgestelde vooruitichten van de Franse partner CGG. Aperam kreeg er 2,1% met dank aan de verder aantrekkende nikkelprijzen.