Zo ontdekken smelters illegaal goud

De goudmarkt wordt al jaren geteisterd door criminele aanbieders uit vooral Zuid-Amerika en Afrika, die bijvoorbeeld gestolen of illegaal gewonnen edelmetalen via tussenpersonen bij smelters of juweliers proberen aan te bieden.

De nieuwste methode om zulke fraude te ontdekken, is door Metalor met de Universiteit van Lausanne ontwikkeld.

In bijna twee jaar verzamelden zij volgens Reuters goud uit alle bronnen wereldwijd. Daarvan werden de kenmerken van de oorsprong vastgelegd.

Vingerafdruk

Metalor neemt vervolgens met zijn aanpak telkens goudmonsters af bij wat een mijn aanlevert of uit goud dat van een leverancier komt. Daarbij wordt met een chemisch proces relatief snel een blauwdruk zoals bij een unieke vingerafdruk van het goud gemaakt.

Als zo’n zending edelmetaal een andere bron vermeldt dan uit die blauwdruk blijkt, of niet in de database van Metalor en de Universiteit van Lausanne voorkomt, dan is de kans groot dat het om illegaal gewonnen of verkregen goud is.

Bekijk ook: Waarom goud steeds meer aan glans kwijtraakt

Metalor, met een Zwitserse raffinaderij en fabrieken in de Verenigde Staten en Azië, gebruikte al vele goudcontroles. Maar het was volgens het bedrijf financieel ondoenlijk om elke zending uitvoerig te testen, aldus zijn directeur Jodry.

Tegelijkertijd nam de vraag naar goud afgelopen maanden in de coronacrisis drastisch toe, de prijs kwam boven $2000 per troy ounce (31,1 gram(.

Transportcontrole

Veel raffinaderijen proberen de herkomst van het goud te bepalen, maar dit gebeurt meestal door het transport van zendingen te volgen in plaats van het goud zelf te analyseren.

Bekijk ook: Goud van de catwalks geeft Nederlandse juwelier kleur

Metalor wil de technologie gaan delen met andere raffinagebedrijven, om zo illegaal gewonnen goud of gestolen goud uit de markt te krijgen.

Bekijk ook: Metalen duurder door optimisme economie en autobouwers

Volgens Reuters gaat het bij de illegale handel om miljarden dollars. Juweliers van hun kant willen, net als met ’bloeddiamanten’ uit oorlogs- of conflictgebieden, niets met de illegale herkomst te maken.

Ook klanten eisen steeds vaker dat arbeidsomstandigheden in de mijnen waar het goud van hun trouwring of ketting vandaan komt in orde is.