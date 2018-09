Profiel: Free Record Shop

Opgericht: In 1971 door Hans Breukhoven. In dat jaar opende Breukhoven zijn eerste winkel in Schiedam.

Naam: De naam Free Record Shop werd ingegeven door het feit dat Breukhoven zijn winkel niet liet aansluiten bij de toenmalige brancheorganisatie van handelaren in grammofoonplaten.

Winkels: Free Record Shop heeft 141 winkels in Nederland en circa 75 in België.

Buitenland: Naast de Free Record Shops in België was het concern in het verleden ook actief in Finland en Noorwegen. De winkels in die landen werden in 2008 verkocht.

Aantal medewerkers: In totaal 1263, van wie 932 in Nederland.

Andere merken: Het concern is ook eigenaar van de muziekwinkels van Van Leest en van de megastore van Fame in Amsterdam, die in 2012 een doorstart maakte in afgeslankte vorm. Verder exploiteert het de gameswinkelketen GameMania. In het verleden was het concern ook actief op het gebied van mobiele telefonie en was het grootaandeelhouder van het bedrijf achter de Hotelbon.

Beurs: Free Record Shop was van eind 1989 tot mei 2002 genoteerd aan de effectenbeurs in Amsterdam. In 2002 kocht Breukhoven alle aandelen die hij nog niet bezat, weer in.

Leiding: Breukhoven droeg in november 2012 de dagelijkse leiding over aan Herman Hovestad.