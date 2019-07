Industriële lampen met een verhaal

Kamiel en Martijn Blom struinen graag rond in verlaten fabrieken. Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - In Duitsland zijn veel verlaten fabrieken te vinden. Na de val van de muur kwamen ze voor een habbekrats in handen van particulieren, maar door geldgebrek raakten ze in verval. Broers Kamiel en Martijn Blom struinen regelmatig rond in deze verlaten gebouwen op zoek naar oude lampen.