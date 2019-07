Nederland krijgt twee Lego-winkels

Lego heeft op andere plekken in Europa ook al eigen filialen, onder meer in Wijnegem bij Antwerpen, bij Disneyland Parijs en pal naast Leicester Square in Londen. Nu komen daar dus winkels in ons land bij.

In de filialen worden onder meer producten verkocht die Lego nu alleen nog online aanbiedt. Ook kunnen klanten een mozaïek van hun eigen gezicht laten maken, en kun je een Lego-doos scannen om het eindresultaat alvast in 3D te zien.

De Nederlandse speelgoedwinkelmarkt is flink in beweging. De nieuwe eigenaar van het dit voorjaar failliet gegane Intertoys, Green Swan, wil van de winkels van die keten ook een soort speelpaleizen maken, met onder meer de mogelijkheid om poppen uit de 3D-printer te laten komen.

Waar de Lego-winkels precies komen en wanneer ze hun deuren openen is nog niet duidelijk. De Deense speelgoedfabrikant zegt dat dat in elk geval voor Kerstmis zal zijn.