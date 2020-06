Aandelenkoers Tesla klimt boven $1000

Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto's heeft in een email gezegd dat het daar "tijd voor is", meldt persbureau Reuters dat die mail inzag. De accu's voor de vrachtwagens en de elektrische motoren worden in de fabriek van Tesla in Nevada gemaakt, schrijft Musk verder. Tesla had eerder al aangegeven dat de eerste vrachtwagens, die de naam Tesla Semi hebben gekregen, in 2021 aan klanten worden afgeleverd. Het is onduidelijk of dat doel nu naar voren wordt gehaald.

De koers van $1016 waartegen Tesla halverwege de handelssessie op de Nasdaq verhandeld werd, betekent een winst van maar liefst 143% dit jaar. Daarmee is de autofabrikant één van de topperformers op een sowieso al sterk presterende Nasdaq. De index van deze techbeurs belandde dinsdag even boven 10.000 punten en wist hier woensdag ruim bovenuit te komen.